Ботсвана пригрозила передать Германии 20 тысяч слонов: что произошло

Президент Ботсваны Мокгветси Масиси угрожает подарить Германии 20 000 слонов. Это решение стало ответом на предложение немецких "зеленых" запретить импорт охотничьих трофеев из Африки.

Недавно Министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более жесткие ограничения на импорт охотничьих трофеев. Этот шаг является ответом на беспокойство относительно браконьерства.

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20 000 диких слонов для Германии от Ботсваны

Власти Ботсваны выразили обеспокоенность относительно потенциального влияния запрета на государственную казну и заповедники дикой природы. Ожидается, что этот запрет будет иметь последствия для сохранения и контроля популяций диких животных, а также для обычного населения африканской страны.

Президент страны утверждал, что усилия по сохранению популяции слонов привели к резкому увеличению их количества и что охота является важным средством ее контроля. Ботсвана запретила трофейную охоту в 2014 году, но сняла ограничения в 2019 году под давлением местных общин. Теперь страна выдает ежегодные квоты на охоту.

Очень легко сидеть в Берлине и иметь мнение о наших делах в Ботсване. Мы платим цену за сохранение этих животных для всего мира. Стада слонов наносили ущерб имуществу, поедали урожай и вытаптывали жителей,

- сказал Масиси.

Политик добавил, что если немецкие "зеленые" лучше разбираются в этом вопросе, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты. И готовы подарить 20 тысяч диких слонов Германии – и "это не шутка".

Ботсвана заявила, что не примет отказа Германии от подарка – слонов / Фото Unsplash

Сейчас популяция слонов в Ботсване насчитывает более 130 тысяч особей, ежегодно их количество увеличивается на 6 тысяч. Страна уже отдала 8 000 слонов из трансграничного заповедника "Каванго-Замбези" в Анголу.

Как выглядит самый редкий слон на Земле?

Оператор сафари в Южной Африке снял кадры, на которых редкий молодой розовый слон прыгает и играет со своими серыми сверстниками на водопое. Некоторые виды животных неохотно принимают редких альбиносов, но, к счастью, слоны Национального парка Крюгера совсем не такие.

Биологи дикой природы отмечают, что на кадрах видно примерно годовалого слоненка, который родился с альбинизмом – редким генетическим заболеванием, останавливающим выработку организмом кожного пигмента, известного как меланин.