Недавно Министерство охраны окружающей среды Германии предложило ввести более жесткие ограничения на импорт охотничьих трофеев. Этот шаг является ответом на беспокойство относительно браконьерства.

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20 000 диких слонов для Германии от Ботсваны

Власти Ботсваны выразили обеспокоенность относительно потенциального влияния запрета на государственную казну и заповедники дикой природы. Ожидается, что этот запрет будет иметь последствия для сохранения и контроля популяций диких животных, а также для обычного населения африканской страны.

Президент страны утверждал, что усилия по сохранению популяции слонов привели к резкому увеличению их количества и что охота является важным средством ее контроля. Ботсвана запретила трофейную охоту в 2014 году, но сняла ограничения в 2019 году под давлением местных общин. Теперь страна выдает ежегодные квоты на охоту.

Очень легко сидеть в Берлине и иметь мнение о наших делах в Ботсване. Мы платим цену за сохранение этих животных для всего мира. Стада слонов наносили ущерб имуществу, поедали урожай и вытаптывали жителей,

- сказал Масиси.

Политик добавил, что если немецкие "зеленые" лучше разбираются в этом вопросе, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты. И готовы подарить 20 тысяч диких слонов Германии – и "это не шутка".

Ботсвана заявила, что не примет отказа Германии от подарка – слонов / Фото Unsplash

Сейчас популяция слонов в Ботсване насчитывает более 130 тысяч особей, ежегодно их количество увеличивается на 6 тысяч. Страна уже отдала 8 000 слонов из трансграничного заповедника "Каванго-Замбези" в Анголу.

Как выглядит самый редкий слон на Земле?

Оператор сафари в Южной Африке снял кадры, на которых редкий молодой розовый слон прыгает и играет со своими серыми сверстниками на водопое. Некоторые виды животных неохотно принимают редких альбиносов, но, к счастью, слоны Национального парка Крюгера совсем не такие.

Биологи дикой природы отмечают, что на кадрах видно примерно годовалого слоненка, который родился с альбинизмом – редким генетическим заболеванием, останавливающим выработку организмом кожного пигмента, известного как меланин.