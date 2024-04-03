Нещодавно Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини запропонувало запровадити жорсткіші обмеження на імпорт мисливських трофеїв. Цей крок є відповіддю на занепокоєння щодо браконьєрства.

Читайте також У Таїланді "війна" з мавпами: поліцейські полюють на знахабнілих макак із рогатками

20 000 диких слонів для Німеччини від Ботсвани

Влада Ботсвани висловила занепокоєння щодо потенційного впливу заборони на державну скарбницю та заповідники дикої природи. Очікується, що ця заборона матиме наслідки для збереження і контролю популяцій диких тварин, а також для звичайного населення африканської країни.

Президент країни стверджував, що зусилля щодо збереження популяції слонів призвели до різкого збільшення їх кількості і що полювання є важливим засобом її контролю. Ботсвана заборонила трофейне полювання у 2014 році, але зняла обмеження у 2019 році під тиском місцевих громад. Тепер країна видає щорічні квоти на полювання.

Дуже легко сидіти в Берліні й мати думку про наші справи в Ботсвані. Ми платимо ціну за збереження цих тварин для всього світу. Стада слонів завдавали шкоди майну, поїдали врожай і витоптували жителів,

— сказав Масісі.

Політик додав, що якщо німецькі "зелені" краще розуміються на цьому питанні, то вони мають показати, як можна жити зі слонами без полювання. І готові подарувати 20 тисяч диких слонів Німеччині – і "це не жарт".

Ботсвана заявила, що не прийме відмови Німеччини від подарунка – слонів / Фото Unsplash

Наразі популяція слонів у Ботсвані налічує понад 130 тисяч особин, щороку їх кількість збільшується на 6 тисяч. Країна вже віддала 8 000 слонів з транскордонного заповідника "Каванго-Замбезі" до Анголи.

Який вигляд має найрідкісніший слон на Землі?

Оператор сафарі в Південній Африці зняв кадри, на яких рідкісний молодий рожевий слон стрибає та грається зі своїми сірими однолітками на водопої. Деякі види тварин неохоче приймають рідкісних альбіносів, але, на щастя, слони Національному парку Крюгера зовсім не такі.

Біологи дикої природи зазначають, що на кадрах видно приблизно однорічне слоненя, яке народилося з альбінізмом – рідкісним генетичним захворюванням, що зупиняє вироблення організмом шкірного пігменту, відомого як меланін.