Мимиметр сломался: 15 замечательных фото самых разных домашних любимцев

27 мая 2021 , 18:43
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Источник:

Ochmanity

Домашние животные приходят в нашу жизнь, чтобы сделать его светлее и ярче. Только посмотрите на этих волшебных малышей любых видов и пород.

Домашними животными бывают не только коты и собаки. Среди них также встречаются такие экзотические звери как скунсы, еноты, птицы и ящерицы. И все они бывают чрезвычайно милыми.

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Этот котик любит играть в маленькой ванне / Фото из открытых источников


Собака тоже хочет смотреть / Фото из открытых источников


Милые носики / Фото из открытых источников


Этой таксе сказали, что она хорошая девочка  / Фото из открытых источников

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.


Симпатичный мистер морж  / Фото из открытых источников


Этот пес обожает йогу / Фото из открытых источников


Малыш енот / Фото из открытых источников


Мама и ее новорожденные дети / Фото из открытых источников


Озорная улыбка / Фото из открытых источников


Ну очень милая ящерица  / Фото из открытых источников


И почему собачкам не дарят мягкие домашние туфли?  / Фото из открытых источников


Охапка счастья / Фото из открытых источников


Очень милый утенок  / Фото из открытых источников


Вот для чего собакам острый нюх / Фото из открытых источников

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Попугай, который любит обниматься / Фото из открытых источников

Автор: Аліна Рудченко