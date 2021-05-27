Домашніми тваринками бувають не тільки коти й собаки. Серед них також зустрічаються такі екзотичні звірі, як скунси, єноти, птахи та ящірки. І всі вони бувають надзвичайно милими.

Важливо Дієта для тварин: поєднання сухого та волого кормів для підтримки здоров'я улюбленців

Цей котик полюбляє гратися в маленькій ванні
Цей котик полюбляє гратися в маленькій ванні / Фото з відкритих джерел

Песик теж хоче дивитися
Песик теж хоче дивитися / Фото з відкритих джерел

Милі носики
Милі носики / Фото з відкритих джерел

Цій таксі сказали, що вона хороша дівчинка
Цій таксі сказали, що вона хороша дівчинка / Фото з відкритих джерел

Симпатичний містер морж
Симпатичний містер морж / Фото з відкритих джерел

Цей пес обожнює йогу
Цей пес обожнює йогу / Фото з відкритих джерел

Малюк єнот
Малюк єнот / Фото з відкритих джерел

Мама та її новонароджені діти
Мама та її новонароджені діти / Фото з відкритих джерел

Пустотлива посмішка
Пустотлива посмішка / Фото з відкритих джерел

Ну дуже мила ящірка
Ну дуже мила ящірка / Фото з відкритих джерел

І чому песикам не дарують м'які домашні черевички?
І чому песикам не дарують м'які домашні черевички? / Фото з відкритих джерел

Оберемок щастя
Оберемок щастя / Фото з відкритих джерел

Дуже миле каченя
Дуже миле каченя / Фото з відкритих джерел

Ось для чого собакам гострий нюх
Ось для чого собакам гострий нюх / Фото з відкритих джерел

Щаслива історія Були у безвиході: у Києві кілька годин рятували кошенят, які опинилися під підлогою квартири

Папуга, який любить обійматися
Папуга, який любить обійматися / Фото з відкритих джерел