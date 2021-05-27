Домашніми тваринками бувають не тільки коти й собаки. Серед них також зустрічаються такі екзотичні звірі, як скунси, єноти, птахи та ящірки. І всі вони бувають надзвичайно милими.
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Цей котик полюбляє гратися в маленькій ванні / Фото з відкритих джерел
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Милі носики / Фото з відкритих джерел
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Симпатичний містер морж / Фото з відкритих джерел
Цей пес обожнює йогу / Фото з відкритих джерел
Малюк єнот / Фото з відкритих джерел
Мама та її новонароджені діти / Фото з відкритих джерел
Пустотлива посмішка / Фото з відкритих джерел
Ну дуже мила ящірка / Фото з відкритих джерел
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