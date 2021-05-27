Домашними животными бывают не только коты и собаки. Среди них также встречаются такие экзотические звери как скунсы, еноты, птицы и ящерицы. И все они бывают чрезвычайно милыми.

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Этот котик любит играть в маленькой ванне
Этот котик любит играть в маленькой ванне / Фото из открытых источников

Собака тоже хочет смотреть
Собака тоже хочет смотреть / Фото из открытых источников

милые носики
Милые носики / Фото из открытых источников

Этой таксе сказали, что она хорошая девочка
Этой таксе сказали, что она хорошая девочка  / Фото из открытых источников

Симпатичный мистер морж
Симпатичный мистер морж  / Фото из открытых источников

Этот пес обожает йогу
Этот пес обожает йогу / Фото из открытых источников

малыш енот
Малыш енот / Фото из открытых источников

Мама и ее новорожденные дети
Мама и ее новорожденные дети / Фото из открытых источников

озорная улыбка
Озорная улыбка / Фото из открытых источников

Ну очень милая ящерица
Ну очень милая ящерица  / Фото из открытых источников

И почему собачкам не дарят мягкие домашние туфли?
И почему собачкам не дарят мягкие домашние туфли?  / Фото из открытых источников

Охапка счастья
Охапка счастья / Фото из открытых источников

Очень милый утенок
Очень милый утенок  / Фото из открытых источников

Вот для чего собакам острый нюх
Вот для чего собакам острый нюх / Фото из открытых источников

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Попугай, который любит обниматься
Попугай, который любит обниматься / Фото из открытых источников