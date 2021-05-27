Домашними животными бывают не только коты и собаки. Среди них также встречаются такие экзотические звери как скунсы, еноты, птицы и ящерицы. И все они бывают чрезвычайно милыми.
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Этот котик любит играть в маленькой ванне / Фото из открытых источников
Собака тоже хочет смотреть / Фото из открытых источников
Милые носики / Фото из открытых источников
Этой таксе сказали, что она хорошая девочка / Фото из открытых источников
Симпатичный мистер морж / Фото из открытых источников
Этот пес обожает йогу / Фото из открытых источников
Малыш енот / Фото из открытых источников
Мама и ее новорожденные дети / Фото из открытых источников
Озорная улыбка / Фото из открытых источников
Ну очень милая ящерица / Фото из открытых источников
И почему собачкам не дарят мягкие домашние туфли? / Фото из открытых источников
Охапка счастья / Фото из открытых источников
Очень милый утенок / Фото из открытых источников
Вот для чего собакам острый нюх / Фото из открытых источников
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Попугай, который любит обниматься / Фото из открытых источников