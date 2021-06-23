Предлагаем подборку из 15 ярких и элегантных решений для владельцев собак. Возможно, какое-то из них вдохновит вас сделать перестановку или даже ремонт в доме.
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Стильные кровати для собак
Чаще всего дизайнерские кровати для собак выполняют сразу 2 функции: лежанки для любимца и столика для человека. Так, отдыхать хозяин и четвероногий смогут совсем рядом, но каждый в своей зоне.
Кровати-столики для собак элегантно и уместно дополняют интерьер и спальни, и гостиной, и даже кухни.
Кровать-клетка для спальни
Кровать-клетка для гостиной
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Лаконичный столик для гостиной
Кровать для собаки с боковыми отверстиями
Кровать с балдахином. Пусть собака почувствует себя принцесской
Такую идею можно сделать самостоятельно из обычного стола. Его украсили мини-шторамы вокруг внутренних углов, которые образовали балдахины.
Как использовать старый телевизор
Кровать с полочками для собачьих аксессуаров
Мини-гостиная с часами и фоторамками
Полочка для собаки из дерева
Кровать для собаки и столик для человека
Тихое и темное место для отдыха собаки
Столик с мягкой обшивкой внутри
Лежанка для собачки на кухне
Большинство из этих идей можно воплотить самостоятельно, имея тумбу или журнальный столик. Например, вот такой последний переработан с тумбы.
Хозяева оторвали некоторые стенки, покрыли новым слоем краски и превратили в удобную лежанку для собак или кошек.