Предлагаем подборку из 15 ярких и элегантных решений для владельцев собак. Возможно, какое-то из них вдохновит вас сделать перестановку или даже ремонт в доме.

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Стильные кровати для собак

Чаще всего дизайнерские кровати для собак выполняют сразу 2 функции: лежанки для любимца и столика для человека. Так, отдыхать хозяин и четвероногий смогут совсем рядом, но каждый в своей зоне.

Кровати-столики для собак элегантно и уместно дополняют интерьер и спальни, и гостиной, и даже кухни.

Кровать-клетка для спальни





Кровать-клетка для гостиной

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Лаконичный столик для гостиной

Кровать для собаки с боковыми отверстиями





Кровать с балдахином. Пусть собака почувствует себя принцесской

Такую идею можно сделать самостоятельно из обычного стола. Его украсили мини-шторамы вокруг внутренних углов, которые образовали балдахины.





Как использовать старый телевизор

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Кровать с полочками для собачьих аксессуаров

Мини-гостиная с часами и фоторамками

Полочка для собаки из дерева

Кровать для собаки и столик для человека

Тихое и темное место для отдыха собаки

Столик с мягкой обшивкой внутри

Лежанка для собачки на кухне

Большинство из этих идей можно воплотить самостоятельно, имея тумбу или журнальный столик. Например, вот такой последний переработан с тумбы.