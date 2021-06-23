Секунда для славы: 12 забавных котов, которые попали на фото в нужный момент

Извечная тема для наслаждения: фотографии котиков в интернете. Предлагаем вам в очередной раз хорошенько посмеяться над кошками, которые оказались в нужном месте и в правильное время.

Сделать смешное фото котика непросто. Всем известно, что эти четвероногие просто "чувствуют", что вы достали камеру или телефон, и немедленно прекращают свои веселые шалости. Возможно, эта подборка вдохновит вас устроить фотоохоту за вашим котом.

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У каждого есть друг, который испортит фото / Фото Pikabu



Кошка восхищается своей беременной владелицей / Фото Reddit



Этот котик непременно хотел посмотреть, как хозяйка режет лук / Фото Reddit



Владельцу этого котика подарили котел / Фото Pikabu

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Задумался о смысле жизни / Фото Reddit



Кошачий Супермен / Фото Pikabu



Когда кот узнал, что в отпуск поедет только его фото на чемодане / Фото Pikabu



Любопытство сильнее этого котика / Фото Reddit



Внезапный "Хоба" / Фото Imgur



Когда на двери установили микрочип и соседская кошка больше не может полакомиться чужим кормом / Фото Reddit



Этот кот мечтал запрыгнуть в холодильник и, наконец, сумел / Фото Reddit

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Акула ест кота / Фото Pikabu