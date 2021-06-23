Секунда для славы: 12 забавных котов, которые попали на фото в нужный момент

Извечная тема для наслаждения: фотографии котиков в интернете. Предлагаем вам в очередной раз хорошенько посмеяться над кошками, которые оказались в нужном месте и в правильное время.
Сделать смешное фото котика непросто. Всем известно, что эти четвероногие просто "чувствуют", что вы достали камеру или телефон, и немедленно прекращают свои веселые шалости. Возможно, эта подборка вдохновит вас устроить фотоохоту за вашим котом.
Узнайте Кошки пьют недостаточно воды: как помочь их организму с Purina®
У каждого есть друг, который испортит фото / Фото Pikabu
Кошка восхищается своей беременной владелицей / Фото Reddit
Этот котик непременно хотел посмотреть, как хозяйка режет лук / Фото Reddit
Владельцу этого котика подарили котел / Фото Pikabu
Задумался о смысле жизни / Фото Reddit
Кошачий Супермен / Фото Pikabu
Когда кот узнал, что в отпуск поедет только его фото на чемодане / Фото Pikabu
Любопытство сильнее этого котика / Фото Reddit
Внезапный "Хоба" / Фото Imgur
Когда на двери установили микрочип и соседская кошка больше не может полакомиться чужим кормом / Фото Reddit
Этот кот мечтал запрыгнуть в холодильник и, наконец, сумел / Фото Reddit
К теме Любопытные еноты: подборка 10 забавных видео с наглыми животными
Акула ест кота / Фото Pikabu