Секунда для славы: 12 забавных котов, которые попали на фото в нужный момент

23 июня 2021 , 13:34
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Извечная тема для наслаждения: фотографии котиков в интернете. Предлагаем вам в очередной раз хорошенько посмеяться над кошками, которые оказались в нужном месте и в правильное время.

Сделать смешное фото котика непросто. Всем известно, что эти четвероногие просто "чувствуют", что вы достали камеру или телефон, и немедленно прекращают свои веселые шалости. Возможно, эта подборка вдохновит вас устроить фотоохоту за вашим котом.

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У каждого есть друг, который испортит фото / Фото Pikabu


Кошка восхищается своей беременной владелицей / Фото Reddit


Этот котик непременно хотел посмотреть, как хозяйка режет лук / Фото Reddit


Владельцу этого котика подарили котел / Фото Pikabu

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Задумался о смысле жизни / Фото Reddit


Кошачий Супермен / Фото Pikabu


Когда кот узнал, что в отпуск поедет только его фото на чемодане / Фото Pikabu


Любопытство сильнее этого котика / Фото Reddit


Внезапный "Хоба" / Фото Imgur


Когда на двери установили микрочип и соседская кошка больше не может полакомиться чужим кормом / Фото Reddit


Этот кот мечтал запрыгнуть в холодильник и, наконец, сумел / Фото Reddit

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Акула ест кота / Фото Pikabu

Автор: Аліна Рудченко