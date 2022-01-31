12 забавных фото животных, которых застали "на месте преступления"

31 января 2022 , 21:19
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Источник:

Reddit

Домашние любимцы часто считают дом своей полноправной территорией, а потому устраивают там беспорядок. Только взгляните на этих забавных зверей, которые изрядно пощекотали нервы своим хозяевам.

Этих животных поймали "на горячем" и сфотографировали следы их хулиганства. Вот только большинство из этих милых котиков и собачек совсем не жалеют о своем "преступлении".

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Так сильно рвал салфетки, что устал


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Ничего необычного, просто кот на шторах


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А этот красавчик залез в карри


Фото Reddit

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Однажды хозяин не пришел домой ночевать, и кот утром устроил ему теплый прием


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Этот пушистик любит стучать дверцами


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Когда сосед сзади стучит по сиденью


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Украл шапку и не знает, что с ней делать


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Кошка скинула документы, ведь они занимали слишком много места


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Этот кот считает, что все в доме устроено неправильно


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Самое удобное место для кота на кухне


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Тщательно закапывает следы своего преступления


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Хозяин задержался на работе, а дома увидел такую ​​картину


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Автор: Аліна Рудченко