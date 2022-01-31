12 забавных фото животных, которых застали "на месте преступления"

Домашние любимцы часто считают дом своей полноправной территорией, а потому устраивают там беспорядок. Только взгляните на этих забавных зверей, которые изрядно пощекотали нервы своим хозяевам.

Этих животных поймали "на горячем" и сфотографировали следы их хулиганства. Вот только большинство из этих милых котиков и собачек совсем не жалеют о своем "преступлении".

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Так сильно рвал салфетки, что устал



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Ничего необычного, просто кот на шторах



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А этот красавчик залез в карри



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Однажды хозяин не пришел домой ночевать, и кот утром устроил ему теплый прием

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильные чувства любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую еду для своих любимцев можно здесь



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Этот пушистик любит стучать дверцами



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Когда сосед сзади стучит по сиденью



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Украл шапку и не знает, что с ней делать



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Кошка скинула документы, ведь они занимали слишком много места



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Этот кот считает, что все в доме устроено неправильно



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Самое удобное место для кота на кухне



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Тщательно закапывает следы своего преступления



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