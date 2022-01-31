12 забавных фото животных, которых застали "на месте преступления"
31 января 2022 , 21:19Читати новину українською
Источник:Reddit
Домашние любимцы часто считают дом своей полноправной территорией, а потому устраивают там беспорядок. Только взгляните на этих забавных зверей, которые изрядно пощекотали нервы своим хозяевам.
Этих животных поймали "на горячем" и сфотографировали следы их хулиганства. Вот только большинство из этих милых котиков и собачек совсем не жалеют о своем "преступлении".
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