11 вещей, которые поймут только владельцы попугаев

Попугаи – очень милые домашние животные, которые искусно развлекают своим пением и разговорами. Однако эти любимцы порой бывают довольно надоедливыми и слишком громкими.
Рассказываем о маленьких "тайнах", которые точно известны владельцам пернатых любимцев. Вы точно улыбнетесь, если узнаете себя.
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Попугаи – смешные и громкие домашние любимцы / Фото Unsplash
Если у вас есть попугай
- Вы все время находите на себе птичий помет, но вам все равно.
- Ваш любимец любит купаться вместе с вами.
- Ваша птица питается лучше, чем вы.
- Вы разговариваете с попугаем больше, чем с членами своей семьи.
- У вас есть комната, куда вы убегаете от шумной птицы, чтобы поговорить по телефону или провести онлайн-встречу.
- У вашей птицы столько игрушек, что ей пора отдать отдельную комнату.
- В птичьей клетке все обустроено роскошно.
- Ваша птица получает больше внимания, чем кто-либо в доме.
- Попугай грызет все хуже, чем собака.
- Вероятно, ваш попугай прекрасно танцует.
- Для вас нет лучшего любимца, чем попугай.
Каждый владелец узнает себя в каком-то из этих пунктов / Фото Unsplash
Конечно, этот перечень – всего лишь шутка, но в нем есть часть правды о жизни с пернатым любимцем.