11 детей на ферме: мама делает им волшебные фото с животными

Фотограф Лиза Холлоуэй делает невероятные снимки своих детей с различными животными на ферме. Ранее семья жила на северо-западе Аризоны и имела мини-ферму. Коллекцию этих портретов создавали много лет.
Теперь семья переехала в штат Монтана. Невероятная природа: горы, реки и леса вдохновляют маму-фотографа создавать еще больше замечательных снимков.
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Теперь, когда мы живем в одном из самых красивых уголков страны, я надеюсь и дальше делать такие портреты в нашем новом доме, – рассказывает Лиза.
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
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