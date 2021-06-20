Теперь семья переехала в штат Монтана. Невероятная природа: горы, реки и леса вдохновляют маму-фотографа создавать еще больше замечательных снимков.

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Теперь, когда мы живем в одном из самых красивых уголков страны, я надеюсь и дальше делать такие портреты в нашем новом доме, – рассказывает Лиза.



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography

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Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography



Фото ljhollowayphotography

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