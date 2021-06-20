Теперь семья переехала в штат Монтана. Невероятная природа: горы, реки и леса вдохновляют маму-фотографа создавать еще больше замечательных снимков.

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Теперь, когда мы живем в одном из самых красивых уголков страны, я надеюсь и дальше делать такие портреты в нашем новом доме, – рассказывает Лиза.

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

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