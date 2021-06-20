Зараз сім'я переїхала до штату Монтана. Неймовірна природа: гори, ріки й ліси надихають маму-фотографку створювати ще більше чудових світлин.
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Тепер, коли ми живемо в одному з найкрасивіших куточків країни, я сподіваюся й далі робити такі портрети в нашому новому будинку, – розповідає Ліза.
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography
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