Зараз сім'я переїхала до штату Монтана. Неймовірна природа: гори, ріки й ліси надихають маму-фотографку створювати ще більше чудових світлин.

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Тепер, коли ми живемо в одному з найкрасивіших куточків країни, я сподіваюся й далі робити такі портрети в нашому новому будинку, – розповідає Ліза.

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

Фото ljhollowayphotography
Фото ljhollowayphotography

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