102 далматинца: пятнистый щенок растрогал сеть, смотря мультик

11 октября 2021 , 21:37
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тикток ktencarp

Маленькая далматинка Дотти порадовала тикток, смотря мультфильм. Она восторженно прыгала к экрану, увидев легендарных диснеевских "101 далматина".

Дотти – милый и немного неуклюжий щенок, который стал звездой соцсетей. Ее владелица Кристен часто снимает видео для тиктока, которыми умиляются пользователи. 

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Дотти стала 102-ым далматинцем

Хозяйка Дотти Кристен включила на плазме диснеевский мультик "101 далматинец". Малышку это так заинтересовало и захватило, что в один момент она стала на задние лапки, передними потянувшись к экрану. В этот момент у нее радостно задвигался хвостик. 

Видео бешеным темпом залетело в рекомендации тиктока и за считанные дни набрало 1,6 миллиона просмотров и почти 195 тысяч лайков. 

@ktencarp Она видит пятна #dalmatian #dalmatiansoftiktok #fy #fyp # 101dalmatians #simlishsessions ♬ оригинальный звук - Kristen

Эпическим этот момент есть еще и потому, что далматины из мультика тоже смотрят телевизор. Получилась этакая забавная рекурсия. 

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Дотти – вторая собачка в семье Кристен. Ее первая воспитанница Пенни – золотистый ретривер – очень хорошо отнеслась к малышке и часто с ней играет. Поэтому с их забавных игр девушка имеет много материала для своего тиктока, а ее подписчики – поводов улыбаться. 

@ktencarp Я клянусь, что они лучшие друзья tho #dalmatian #dalmatiansoftiktok #goldenretriever #puppy #fy #watchmegrow #kardashians #fyp #gossipgirlhere ♬ БРАТЬЯ ЙОНА ИСПОЛЬЗУЮТ МОЙ ИМЯ - Дани

Что известно о далматинах

  • Далматин – одна из самых узнаваемых пород собак. Она является очень древней и встречалась даже в Древнем Египте.
  • И название "далматин", и "далматинец", которые распространены в украинском языке, могут использоваться параллельно. Правда, официальное название, которое занесено в FCI – "далматин".
  • В годы Второй мировой войны, далматины в США – одна из четырех пород собак, которые использовались военизированным корпусом К-9.
  • Порода выделяется своей уникальной пятнистой шерстью: она короткая, гладкая и блестящая.
  • Пятна могут быть черными или коричневыми на белом фоне.
  • Далматин – это доброжелательная и общительная собака. Она требует активностей, а если выполняет недостаточно упражнений, может стать гиперактивной.
Автор: Вероніка Климська