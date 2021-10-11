102 далматинца: пятнистый щенок растрогал сеть, смотря мультик
Источник:тикток ktencarp
Маленькая далматинка Дотти порадовала тикток, смотря мультфильм. Она восторженно прыгала к экрану, увидев легендарных диснеевских "101 далматина".
Дотти – милый и немного неуклюжий щенок, который стал звездой соцсетей. Ее владелица Кристен часто снимает видео для тиктока, которыми умиляются пользователи.
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Дотти стала 102-ым далматинцем
Хозяйка Дотти Кристен включила на плазме диснеевский мультик "101 далматинец". Малышку это так заинтересовало и захватило, что в один момент она стала на задние лапки, передними потянувшись к экрану. В этот момент у нее радостно задвигался хвостик.
Видео бешеным темпом залетело в рекомендации тиктока и за считанные дни набрало 1,6 миллиона просмотров и почти 195 тысяч лайков.
Эпическим этот момент есть еще и потому, что далматины из мультика тоже смотрят телевизор. Получилась этакая забавная рекурсия.Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.
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Дотти – вторая собачка в семье Кристен. Ее первая воспитанница Пенни – золотистый ретривер – очень хорошо отнеслась к малышке и часто с ней играет. Поэтому с их забавных игр девушка имеет много материала для своего тиктока, а ее подписчики – поводов улыбаться.
Что известно о далматинах
- Далматин – одна из самых узнаваемых пород собак. Она является очень древней и встречалась даже в Древнем Египте.
- И название "далматин", и "далматинец", которые распространены в украинском языке, могут использоваться параллельно. Правда, официальное название, которое занесено в FCI – "далматин".
- В годы Второй мировой войны, далматины в США – одна из четырех пород собак, которые использовались военизированным корпусом К-9.
- Порода выделяется своей уникальной пятнистой шерстью: она короткая, гладкая и блестящая.
- Пятна могут быть черными или коричневыми на белом фоне.
- Далматин – это доброжелательная и общительная собака. Она требует активностей, а если выполняет недостаточно упражнений, может стать гиперактивной.