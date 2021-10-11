Дотті – милий і трохи незграбний песик, який став зіркою соцмереж. Її власниця Крістен часто знімає відео для тіктоку, якими замиловуються користувачі.
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Дотті стала 102-ою далматинкою
Хазяйка Дотті Крістен включила на плазмі диснеївський мультик "101 далматинець". Малючку це так зацікавило і захопило, що однієї миті вона стала на задні лапки, передніми тягнувшись до екрану. У цей момент у неї радісно рухався хвостик.
Відео шаленим темпом залетіло у рекомендації тіктоку і за лічені дні набрало 1,6 мільйона переглядів і майже 195 тисяч лайків.
Епічним цей момент є ще й тому, що далматини з мультика теж дивляться телевізор. Вийшла така собі кумедна рекурсія.
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Дотті – другий песик у родині Крістен. Її перша вихованиця Пенні – золотиста ретриверка – дуже добре поставилася до малечі і часто з нею грається. Відтак з їхніх кумедних забав дівчина має багато матеріалу для свого тіктоку, а її підписники – приводів посміхатися.
Що відомо про далматинів
- Далматин – одна з найвпізнаваніших порід собак. Вона є дуже давньою і зустрічалася навіть у Стародавньому Єгипті.
- І назва "далматин", і "далматинець", які поширені в українській мові, можуть використовуватися паралельно. Щоправда, офіційна назва, яка занесена у FCI – "далматин".
- У роки Другої світової війни, далматини в США – одна з чотирьох порід собак, які використовувалися воєнізованим корпусом К-9.
- Порода виділяється своєю унікальною плямистою шерстю: вона коротка, гладка й блискуча.
- Плями можуть бути чорними або коричневими на білому фоні.
- Далматин – це доброзичливий і товариський собака. Він потребує активностей, а якщо виконує недостатньо вправ, може стати гіперактивними.