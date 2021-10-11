Дотти – милый и немного неуклюжий щенок, который стал звездой соцсетей. Ее владелица Кристен часто снимает видео для тиктока, которыми умиляются пользователи.

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Дотти стала 102-ым далматинцем

Хозяйка Дотти Кристен включила на плазме диснеевский мультик "101 далматинец". Малышку это так заинтересовало и захватило, что в один момент она стала на задние лапки, передними потянувшись к экрану. В этот момент у нее радостно задвигался хвостик.

Видео бешеным темпом залетело в рекомендации тиктока и за считанные дни набрало 1,6 миллиона просмотров и почти 195 тысяч лайков.

Эпическим этот момент есть еще и потому, что далматины из мультика тоже смотрят телевизор. Получилась этакая забавная рекурсия.

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Дотти – вторая собачка в семье Кристен. Ее первая воспитанница Пенни – золотистый ретривер – очень хорошо отнеслась к малышке и часто с ней играет. Поэтому с их забавных игр девушка имеет много материала для своего тиктока, а ее подписчики – поводов улыбаться.

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