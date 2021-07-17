10 тысяч километров ради кошки: почему британский студент проедет их на велосипеде

Студент Университета Суонси Жан-Луи Баттон решил проехать 10 тысяч километров ради бездомных животных. На это его вдохновила кошка Джесс.

Однажды Баттон проснулся в своей студенческой комнате и нашел там бездомную кошку. Мужчина спал с открытой дверью, и вдруг услышал мурлыканье.

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Британский студент нашел в своей комнате кошку / Фото Jean-Louis Button

Кошка была в плохом состоянии. Парень связался со Службой защиты котов, сотрудники которой смогли отыскать владельцев Джесс.

Однако предыдущие хозяева не могли больше содержать кошку. Тогда Жан-Луи взял ее к себе на 7 или 8 недель – потом парень отправлялся в путешествие на велосипеде.

Студент спас кошку с улицы – а она спасла его от одиночества.

Честно говоря, я действительно страдал от изоляции и одиночества. Я был в довольно темном месте достаточно длительное время. Просто возможность быть в компании Джесс значила для меня весь мир, – рассказывает Баттон.



Мужчина решил посвятить велопробег бездомным животным / Фото Jean-Louis Button

Парень решил посвятить свой велопробег бездомным животным и собрать деньги на их нужды. Он планирует проехать побережье Великобритании и преодолеть 10 тысяч километров.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

А для Джесс найдут новый дом, потому что она, к сожалению, не может жить в студенческом общежитии, где живет Баттон.



Баттон планирует преодолеть 10 000 километров / Фото Jean-Louis Button

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Джесс переедет в свой постоянный дом. Она довольно старая, ей около 18 лет. Просто того, чтобы она была в одном месте и о ней заботились, мне более чем достаточно, – делится Жан-Луи.