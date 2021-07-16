Мужчина является членом неприбыльной организации Flatbush Cats. Они занимаются спасением диких кошек с последующим приручением и поиском семей, которые возьмут животных в свой дом.

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Четыре котенка на помойке

В своем видео волонтер рассказывает, что эта "команда" жила в куче ненужной мебели за многоквартирным домом в Бруклине, а их матери нигде не было.

Выглядело, что животным примерно по 2 – 3 месяца.

Мужчина установил гуманную ловушку и положил туда еду, чтобы заманить четырех диких котят.

Сначала на возможность полакомиться среагировали двое из них. Осторожно зайдя внутрь, они жадно начали есть, тогда и ловушка закрылась.

Через специальное отверстие животных вывели в переноску и транспортировали в безопасное пространство, где можно было их мягко социализировать.

Впоследствии таким же образом в руки волонтера попали и двое других котят.



Диких котят заманили в безопасную ловушку / Скриншот с видео Flatbush Cats

Социализация котят

Чтобы завоевать доверие маленьких и напуганных животных, мужчина сначала использовал пищу. Затем во время кормления он начал осторожно касаться котят. Сначала они пугались и пытались убежать. Поэтому понадобилось немного времени, чтобы они понемногу начали привыкать к прикосновению.

Эти котята не тратят много времени на людей, потому что, по-видимому, считают нас гигантскими хищниками, которые могут их съесть. Общение с несколькими котятами может занять много времени, потому что вам нужно побыть один на один с каждой кошкой, чтобы они продолжали прогрессировать,

– рассказывает волонтер.

Еще один важный инструмент социализации – это игры, говорит мужчина. Они помогают котятам изменить свою точку зрения и почувствовать себя хищником, а не добычей.



Игры с котятами / Скриншот с видео Flatbush Cats

Шаг за шагом котята привыкали к своему человеку и уже через некоторое время с удовольствием играли с волонтером.

Волонтер с котятами / Скриншот с видео Flatbush Cats

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100 % питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

О оттаивания

Он также прокомментировал определенные сомнения людей относительно расставания с прирученными животными, когда в конце для них находят постоянный дом. Волонтер назвал это одним из самых больших вызовов, из-за которого люди иногда не решаются приобщаться к такому важному делу.

Они всегда говорят, что хотели бы содействовать, но не смогли бы терпеть прощания. Но мы должны помнить об общей картине – снаружи все еще есть тысячи котят. Прощание является важной частью этой работы и это делает приемных волонтеров такими особенными. Вы дарите бескорыстный подарок не только этим котам, но и новым семьям, которых вы помогаете создать,

– говорит мужчина.

Как социализировать диких котят: смотрите видео