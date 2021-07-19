10 кошек, которые устроились в магазины – и работают лучше людей: забавные фото

19 июля 2021 , 19:03
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Источник:

Duck.show

Котики на витрине магазина привлекают к себе немало внимания и часто попадают на милые фотографии. Посмотрите на этих пушистиков, которые "устроились на работу".

Мы никогда не узнаем, взяли этих котиков на работу для привлечения клиентов, или благодаря доброму сердцу владельцев. Но фото с муркотунамы точно подарят заряд отличного настроения.

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Котик в алкогольном отделе


Фото Bodegacats

Красавица-консультантка


Фото Bodegacats

Стажер с удовольствием проведет вас в рыбный отдел


Фото Bodegacats

А этот озорник ходил по мокрой рубашке


Фото Bodegacats

Специальная полка для кота


Фото Bodegacats

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Вот кто настоящий хозяин магазина


Фото Bodegacats

Ну очень милый работник


Фото Bodegacats

Котик продает кактусы


Фото Bodegacats

А этот лентяй заснул на работе


Фото Bodegacats

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Надежно охраняет товар


Фото Bodegacats

Автор: Аліна Рудченко