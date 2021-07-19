10 кошек, которые устроились в магазины – и работают лучше людей: забавные фото
19 июля 2021 , 19:03Читати новину українською
Источник:Duck.show
Котики на витрине магазина привлекают к себе немало внимания и часто попадают на милые фотографии. Посмотрите на этих пушистиков, которые "устроились на работу".
Мы никогда не узнаем, взяли этих котиков на работу для привлечения клиентов, или благодаря доброму сердцу владельцев. Но фото с муркотунамы точно подарят заряд отличного настроения.
Актуально 5 гарантий и коммуникация с владельцами домашних животных: как обновили упаковки Friskies®
Котик в алкогольном отделе
Фото Bodegacats
Красавица-консультантка
Фото Bodegacats
Стажер с удовольствием проведет вас в рыбный отдел
Фото Bodegacats
А этот озорник ходил по мокрой рубашке
Фото Bodegacats
Специальная полка для кота
Фото Bodegacats
Вот кто настоящий хозяин магазина
Фото Bodegacats
Ну очень милый работник
Фото Bodegacats
Котик продает кактусы
Фото Bodegacats
А этот лентяй заснул на работе
Фото Bodegacats
Важно Как подготовиться к вакцинации кота и почему ее обязательно делать: объясняет ветеринар
Надежно охраняет товар
Фото Bodegacats