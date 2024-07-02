В Лондоне лошади гвардейцев снова вырвались на волю и бегали по улицам: кадры очевидцев

В Лондоне рутинные учения полка домашней кавалерии приняли неожиданный поворот, когда ведущая лошадь, напуганная проезжающим мимо автобусом, сорвалась с уздечки. После внезапного бегства ведущей лошади еще две лошади сбросили своих всадников и присоединились к бегству.

Так, потеряв всадников, три лошади в панике пронеслись по центру Лондона. Один из них попал под машину. Какова судьба других – читайте дальше!

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В Лондоне лошади гвардейцев снова бегали по улицам

1 июля две лошади сбежали с Севиль-стрит и направились к Саут-Итон-Плейс, где одно из животных нашли. Затем лошади направились к мосту Воксхолл через Белгрейв-роуд, прежде чем властям удалось их перехватить и остановить.

Видеорегистратор водителя такси зафиксировал потрясающую сцену: по улицам города бежали лошади. На видео видно, как одна из лошадей врезалась в машину водителя.



В Лондоне лошади гвардейцев снова вырвались на волю / Фото BBC

В полку подтвердили, что одна из лошадей, сбежавших, получила незначительные травмы. Трех лошадей успешно задержали на мосту Воксхолл в центре Лондона. После успокоения их перевезли фургоном в конюшню казарм Гайд-парка.

Лошади бегут по улицам Лондона: смотрите видео

Лошади бегут по улицам Лондона: смотрите видео

В министерстве заявили, что ни одна из трех лошадей не была причастна к инциденту, произошедшему 24 апреля.

Лошади уже бегали по Лондону в апреле

24 апреля шесть солдат и семь лошадей из лейбгвардии, входящей в состав хозяйственной кавалерии, проводили длительные учения. Животные были напуганы, когда с конвейерной ленты, используемой на близлежащих строительных работах, упало несколько кусков бетона и разбилось о землю. Тогда 5 лошадей и бросились наутек, а 2 остались на месте.

В соцсетях сразу же появились потрясающие кадры, на которых видно, как две лошади – одна из них, очевидно, вся в крови – бегут по Олдвичу в центре Лондона. В итоге травмы получили пять человек, а поймали беглецов только через два часа.