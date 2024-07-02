Так, втративши вершників, три коні в паніці пронеслися центром Лондона. Один із них потрапив під машину. Яка доля інших – читайте далі!

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У Лондоні коні гвардійців знову бігали вулицями

1 липня двоє коней втекли з Севіль-стріт і попрямували до Саут-Ітон-Плейс, де одну з тварин знайшли. Потім коні попрямували до мосту Воксхолл через Белгрейв-роуд, перш ніж владі вдалося їх перехопити і зупинити.

Відеореєстратор водія таксі зафіксував приголомшливу сцену: вулицями міста бігли коні. На відео видно, як один з коней врізався в машину водія.



У Лондоні коні гвардійців знову вирвалися на волю / Фото BBC

У полку підтвердили, що один з коней, які втекли, отримав незначні травми. Трьох коней успішно затримали на мосту Воксхолл в центрі Лондона. Після заспокоєння їх перевезли фургоном до стайні казарм Гайд-парку.

Коні біжать вулицями Лондона: дивіться відео

Коні біжать вулицями Лондона: дивіться відео

У міністерстві заявили, що жоден з трьох коней не був причетний до інциденту, що стався 24 квітня.

Коні вже бігали Лондоном у квітні

24 квітня шість солдатів і семеро коней із лейбгвардії, що входить до складу господарської кавалерії, проводили тривалі навчання. Тварини були налякані, коли з конвеєрної стрічки, використовуваної на прилеглих будівельних роботах, впало кілька шматків бетону і розбилося об землю. Тоді 5 коней і кинулися навтьоки, а 2 залишилися на місці.

У соцмережах одразу з'явилися приголомшливі кадри, на яких видно, як двоє коней – один з них, очевидно, весь у крові – біжать по Олдвічу в центрі Лондона. У підсумку травм зазнали п'ятеро людей, а спіймали втікачів тільки через дві години.