Розумні, як діти: вчені розповіли, скільки слів можуть розуміти собаки
Джерело:Zme Science
Собаки стали домашніми тваринами, що нерозривно пов'язані з людиною. Саме тому чотирилапі вчаться розпізнавати слова та розуміти їх значення.
Вчені з університету Далхаузі, Канада, використали методи мовної оцінки, що були придумані для людей. Науковці з'ясували, що середньостатистичні собаки знають близько 89 слів.
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Розумні, як діти
Рівень розвитку домашніх собак відповідає здібностям людської дитини у віці 2 років. Те, як собаки розуміють слова, теж схоже на дитячий механізм розуміння.
Собаки вчаться розпізнавати чимало слів / Фото Unsplash
Ми прагнули створити вичерпний перелік слів, на котрі собаки реагують по-різному та послідовно,
– розповідають автори дослідження Кетрін Рів та Софі Жак.
Найрозумніші собаки знають назви предметів
- Науковці шукали 2 роки й знайшли усього 6 надрозумних собак, які мають навички згадування.
- Найрозумнішими породами в результаті дослідження стали бордер-колі та німецькі вівчарки.
- Деякі собаки можуть запам'ятовувати до 100 предметів протягом 2 місяців.
- Пам'ятати назви предметів – складне завдання для песиків, адже для цього їм потрібно мати навички згадування.
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