Робот для домашніх улюбленців: чим пристрій може допомогти господарю та чотирилапому

У США компанія "Rockybot.ai" створила робота, який може стати другом для домашнього улюбленця під час відсутності господаря. Свій винахід назвали – Rocki Robot.

Господарі кішок чи собак можуть керувати роботом та одночасно взаємодіяти з домашнім улюбленцем з будь-якого місця й незалежно від часу. Головною умовою при цьому – наявність Wi-Fi.

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Для контролю за Rocki Robot достатньо мати смартфон з операційною системою iOS або Android та завантажений безкоштовний додаток.

Чим оснащений робот

Rocki Robot оснащений камерами з роздільною здатністю в 1080 пікселів, мікрофоном, динаміком і чотирма колесами для переміщення.



Робот для тварин / Фото Rocki

Одна батарея дозволяє роботу працювати від 3 днів до 1 тижня. Все залежить від інтенсивності користування.

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Робот має багато переваг для улюбленого кота чи собака. Наприклад, зниження рівня тривожності, підвищення рівня його фізичних вправ та створення активного дня.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Дивіться відео: як робот взаємодіє з домашніми улюбленцями