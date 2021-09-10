Робив усе можливе: нещасний пес ніяк не міг вигнати котів зі свого ліжка – кумедне відео

Золотистий ретривер має нещастя мешкати в одному будинку із 2 нахабними котами. Муркотуни зайняли ліжко собаки й відмовляються звідти вставати – кумедні кадри потрапили на відео.

Маленькі котики відпочивали в теплому ліжечку. От тільки ліжко було не їхнім – незабаром прийшов золотистий ретривер і почав вимагати справедливості.

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Гавкав і скидував з ліжка, а коти не реагували

Бейлі здивувався несподіваним гостям на своєму законному місці. Він спробував гавкати на малюків, однак тим було байдуже.

Тоді великий пес вирішив діяти рішуче. Він заліз на ліжко і почав скидувати кошенят звідти своєю мордою.

Але малі вчепилися кігтями в пухнасту тканину і скинути їх Бейлі не зміг. Щойно собака залишив ці спроби, як коти знову розляглися у ліжечку.

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Зрештою, сумний Бейлі ліг на підлогу. Малюки почали дражнитися із нього й бити лапами по морді.

Тоді Бейлі почав хапати підстилку в надії викинути непроханих гостей звідти. Однак котики так і залишилися лежати.

Ретривер виганяв котів з ліжка: кумедне відео

Користувачі ютубу коментують курйозне відео

"Коти веселі. Вони можуть стрибати, бігати й перевернути дім за хвилину. Але коли вони не хочуть рухатися, вони дійсно не хочуть рухатися".

"Бейлі: "У будинку занадто багато кошенят! Майже кожен день мені доводиться боротися за своє ліжко!".

"Бейлі сам такий великий малюк. Він думає щось на кшталт "О ні, знову" про своє ліжко".

"Ймовірно, він навіть не хоче лежати у своєму ліжку! Він просто не хоче, щоб хтось інший ним користувався".

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