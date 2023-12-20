Різдвяне диво на нулі: боєць ЗСУ показав красивих косуль, які попозували для дрона – миле відео

Напередодні Різдва кожен очікує дива, зокрема і українські захисники, які боронять нас та нашу Батьківщину. Зараз їм так потрібні позитивні емоції, і наповнюють їх ними прості речі, як-от тваринки, що бігають полем бою.

Так, у мережі один із бійців ЗСУ опублікував відео, на якому видно косуль. Він назвав це "різдвяним дивом".

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Військовий показав косуль на нулі

Український захисник, ймовірно, керує дронами на фронті. Адже під час виконання одного із завдань в кадр "влізли" милі косулі.

Дивіться, що я вам покажу… білі жопки… Такий джинг-белз,

– озвучує відео воїн.

Косулі на декілька секунд зупинилися нібито хотіли привітатися з захисником. Вони різко розвернули свої величні голови та сфокусувалися на дроні. Одразу після цього побігли далі.

Як це було: дивіться відео

Українці вже встигли залишити коментарі під опублікованим відео. Ось декілька з них:

"Як було б добре, щоб дрони були потрібні лише для того, щоб знімати милих косуль у вільній Україні. Відео чудове";

"Дивіться уважніше: десь Санта в санях має бути";

"Хвилинка радості й милоти... серед пекла... Дякуємо за це відео";

"Хай би були живі – і ви, і звірятка";

"На жаль, мабуть, вони рано чи пізно розірвуться від снаряда, чи від міни… ніщо там вже не виживе".

Синичка сіла на голову воїна ЗСУ під час інтерв'ю

У мережі постійно з'являються відео з передової за участі українських військових разом з представниками тваринного світу. І, схоже, на фронті з'явилася нова зірка – вона влаштувала курйоз в прямому ефірі.

Так, одне із українських ЗМІ брало інтерв'ю в захисника, в той час, як синичка вирішила влізти у кадр. Птаха сіла прямо на голову бійця ЗСУ, розсмішивши його.

Захисники врятували знесиленого пелікана

Раніше військовослужбовці Одеської зенітно-ракетної бригади виявили майже повністю знесиленого пелікана. Вони зробили все необхідне для його порятунку, й наступного дня передали до зоопарку.

У звіринці щиро подякували нашим захисникам за небайдужість і любов до живої природи. Працівники зоопарку запевнили, що подбають про пелікана.