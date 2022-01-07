Різдвяна казка: покинуте кошеня шукало їжу, а знайшло дім – зворушливі фото

Крихітний рудий котик блукав вулицями Бронксу, аж раптом зайшов на подвір'я місцевої волонтерки, щоб трохи попоїсти. Малюк ще не знав, що його доля зміниться назавжди.

Волонтерка Алекса Елліот дбає про безпритульних котиків у своєму районі. Дівчина щодня підгодовує пухнастиків.

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Дика кішка привела малюка



Малюк з'явився на подвір'ї місцевої волонтерки / Фото Little Wanderers

Одного разу у її дворі з'явилася дика кішка з рудим кошеням. Доросла тварина немов показала маляті дорогу до їжі та швидко зникла. Кішка довірила його добрій дівчині Алексі.

Малюку було не більше 6 тижнів. Рудий котик виявився дуже допитливим – він бігав та усім цікавився. Він приходив кілька днів поспіль, і тоді Алекса вирішила діяти рішуче.



Кошеня упіймали і забрали додому / Фото Little Wanderers

Я почала процес його ув'язнення в пастку. Кошеня від природи довірливе, тому це зайняло в мене всього кілька днів,

– розповідає волонтерка.

Зрештою, кошеня упіймали й оселили у домі. Малюка назвали Спрус. Пухнастик дуже швидко звик до людей, дозволяв купати себе, загортати у рушничок, лікувати очки від інфекції.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут



Малюк поводився дуже чемно / Фото Little Wanderers

Спрус дуже швидко звик до людей та інших тварин. А напередодні новорічних свят сталося справжнє диво – велика родина приїхала та усиновила котика.



Котик знайшов собі господарів / Фото Little Wanderers

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