Краще не порушувати закон: українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку
Джерело:ДПСУ
Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) показала фото рисі, яка потрапила на фотопастку в Карпатах. Відповідні знімки було опубліковано на офіційному сайті відомства.
Дивіться також Наводить свої порядки на позиціях: український військовий показав врятованого "бойового" єнота
Рись потрапила у фотопастку ДПСУ
У Держприкордонслужбі застерегли громадян від порушення закону, зазначивши, що від початку місяця на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 порушників.
Як зазначають у відомстві, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.
Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах,
— йдеться в підписі до знімків рисі.
Рись потрапила у фотопастку в Карпатах / Фото ДПСУ
Українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку / Фото ДПСУДо слова:
ДПСУ показала вівчарку, яка патрулює у Карпатах
Держприкордонслужба України має чотирилапих працівників, які успішно виконують поставлені завдання та віддано охороняють території, які входять у зону їх відповідальності. Так, прикордонники показали німецьку вівчарку, на прізвисько Лакі, яка вже понад рік патрулює у Карпатах разом з кінологом.
Прикордонники запевнили, що для чотирилапого гірська місцевість – не перешкода, і завдяки своєму гострому нюху та швидким лапам він якісно робить свою справу.