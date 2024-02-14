Краще не порушувати закон: українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку

Рисі часто потрапляють у фотопастки, розставлені на різних територіях України. Цього разу хижака зафіксували в Карпатах.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) показала фото рисі, яка потрапила на фотопастку в Карпатах. Відповідні знімки було опубліковано на офіційному сайті відомства.

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Рись потрапила у фотопастку ДПСУ

У Держприкордонслужбі застерегли громадян від порушення закону, зазначивши, що від початку місяця на ділянці відділу "Селятин" було затримано 18 порушників.

Як зазначають у відомстві, приблизно кожне третє затримання було здійснено завдяки фотопасткам.

Краще потрапити у фотопастку, ніж у пащу рисі. А краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею в Карпатах,

— йдеться в підписі до знімків рисі.

Рись потрапила у фотопастку в Карпатах / Фото ДПСУ

Українські прикордонники "спіймали" рись на фотопастку / Фото ДПСУ

ДПСУ показала вівчарку, яка патрулює у Карпатах

Держприкордонслужба України має чотирилапих працівників, які успішно виконують поставлені завдання та віддано охороняють території, які входять у зону їх відповідальності. Так, прикордонники показали німецьку вівчарку, на прізвисько Лакі, яка вже понад рік патрулює у Карпатах разом з кінологом.

Прикордонники запевнили, що для чотирилапого гірська місцевість – не перешкода, і завдяки своєму гострому нюху та швидким лапам він якісно робить свою справу.