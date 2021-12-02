Разом грають та комунікують: які породи кішок легко уживаються з собаками

Часто господарі собак, коли хочуть привести додому ще й котика, переживають щодо комунікації тварин. Аби чотирилапі змогли разом уживатися варто знати, які породи котів більш прихильні до собак.

Абісинська кішка

Зазвичай їх дуже легко тримати вдома, адже вони активні та грайливі. Кірм того, це дуже соціальна, любляча та ласкава порода, яка ладнає з собаками, кішками та іншими тваринами.

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Абісинська кішка / Фото Getty Images

Американська короткошерста кішка

Дуже розумна, спокійна кішка, яка живе в гармонії з собаками та іншими домашніми тваринами. Хоча ця порода досить тиха, проте вони впевнені в собі й можуть почати грати з собаками одразу після знайомства.



Американська короткошерста / Фото Adobe Stock

Бірманська кішка

Спокійна кішка, але зовсім не дуже сором’язлива. Хоч за своєю природою вона невимушена, проте відома тим, що любить грати в "принеси". Крім розваг з господарем, бірманська кішка може спокійно бігати поруч із собакою.



Бірманська кішка / Фото DinoAnimals.com

Бомбейська кішка

Дуже активний кіт, який любить всілякі ігри. Він дуже ласкавий та полюбляє зустрічати гостей. Може мати міцний звʼязок, як з кимось з господарів, так і з собаками.



Бомбейська кішка / Фото besthqwallpapers

Японський бобтейл

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina® , розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Соціальна кішка, яка особливо добре спілкується з дітьми. Їх ніжний і відданий темперамент робить їх ідеальним членом сім'ї для тих, хто має собак.



Японський бобтейл / Фото MyCatBreeds

Мейн-кун

Ніжний гігант, який відомий тим, що має темперамент дуже схожий до собак. Проте це милі, доброзичливі чотирилапі, які також люблять обійми та гратися з господарями. Ця порода кішок зазвичай уживається з усіма тваринами, включаючи собак.



Мейн-кун / Фото Shutterstock

Норвезька лісова кішка

Норвезька лісова кішка велика і мускулиста, тому дуже нагадує породу мейн-кун. Це добрий, люблячий і ніжний кіт з сильним інстинктом виховання. Вони люблять господарів, але не завжди хочуть уваги.

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Ця порода уживається зі всіма членами родини, в тому числі й собаками. Проте на початку їй може знадобитися час, аби звикнути.



Норвезька лісова / Фото MyCatBreeds

Регдолл

Цю породу називають Регдолл через їх поведінку схожу на ляльку. Варто взяти кішку на руки, як відчуєте, що вона повністю розслабилася.



Регдолл / Фото Playground Ragdolls

Це ідеальна порода для сімей з дітьми. Їх навіть іноді називають "цуценятами", оскільки вони люблять стежити за людьми навколо та грати в схожі ігри. Для них не буде проблемою жити разом із собокаю в домі.