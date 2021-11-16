Книгарня "Mon Chat Pitre" відкрилася у червні 2021 року, проте за такий короткий час існування встигла стати улюбленим місцем французів.

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Магазин заснувала пара тележурналістів — Солен Шаванн та Жан-Філіппом Ду. Вони наповнили його великим вибором літератури та пухнастими консультантами – котами. Відомо, що їх господарі взяли з притулку для тварин.

Котики полюбляють комунікувати з відвідувачами: хочуть, щоб їх гладили, муркочуть, сидять поруч.

Дивіться фото котиків з книгарні:

При цьому господарі подбали про те, аби тварини не мали стресу. Задля цього у них є "таємна кімната" з місцем полежати, поточити кігтики, пограти чи поїсти. Тому в будь-який момент, чотирилапі можуть сховатися від людей, якщо не матимуть бажання спілкуватися.

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Дивіться відео: як влаштована книгарня