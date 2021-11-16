Книжный магазин "Mon Chat Pitre" открылся в июне 2021 года, однако за столь короткое время существования успела стать любимым местом французов.

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Магазин основала пара тележурналистов – Солен Шаванн и Жан-Филиппом Ду. Они наполнили его большим выбором литературы и пушистыми консультантами – котами. Известно, что их владельцы взяли из приюта для животных.

Котики любят общаться с посетителями: хотят, чтобы их гладили, мурлыкают, сидят рядом.

Смотрите фото котиков из магазина:

При этом хозяева позаботились о том, чтобы животные не имели стресса. Для этого у них есть "тайная комната" с местом полежать, поточить коготки, поиграть или поесть. Поэтому в любой момент четырехлапые могут спрятаться от людей, если не будут желать общаться.

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Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Смотрите видео: как устроен книжный магазин