"Подивіться у ці очі": історія унікального порятунку собак

У Світловодську, що на Кіровоградщині, рятувальники витягли двох собак. Тварини застрягли в каналізаційній ямі.

Інцидент трапився 16 липня. Надзвичайників для порятунку тварин викликали небайдужі місцеві мешканці.

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Порятунок собак на Кіровоградщині

Учора у Світловодську цих бідось наші хлопці, виїхавши за викликом, визволили з каналізаційної ями,

– повідомили рятувальники.

У ДСНС звернули увагу: "Просто подивіться у ці очі…". У відомстві розповіли, що тварини були б приречені, якби повз проходили байдужі люди.



Собаки застрягли у зиглибленні з водою й не могли вибратись / Фото ДСНС

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Проте, на щастя, добрих людей у цьому світі більше,

– зауважили рятувальники.

Вони також закликали допомагати тваринам, якщо не можливо. Адже там відзначають, що немає нічого гіршого за байдужість.

До речі, нещодавно студент Університету Суонсі Жан-Луї Баттон вирішив проїхати 10 тисяч кілометрів заради безпритульних тварин. На це його надихнула кішка Джесс. Він врятував кішку з вулиці, а вона врятувала його від самотності.

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