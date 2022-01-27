Продавчиня морозива та піаністка: як білка спробувала себе у різних професіях

У Торонто жінка, яку звати Янг Чу, вирішила дати білці можливість спробувати собі у різних професіях. Серед них були – продавчиня морозива, квітів та фастфуду, піаністка, а також спікерка.

Завдяки крихітним декораціям, Янг Чу вигадала як перевтілити білок у представників різних професій.

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Відомо, що влітку жінка почала помічати на своєму подвірʼї особливих гостей. Спостерігаючи за гризунами, 35-річна жінка, яка працює відеооператором, зрозуміла, що з такими акторами можуть вийти цікаві та кумедні ролики.

Янг Чу назбирала потрібний реквізит та приступила до креативної роботи. Крім того, не забула підготувати смаколики для білок.

Дивіться відео: білки у різних професіях

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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