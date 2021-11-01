Господар Райан виклав у тікток відео зі зворушливою реакцію домашнього улюбленця на вагітність його дружини Стефані.

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Жінка сиділа на дивані, коли Нова підійшла та почала ніжно притискатися спочатку до її чола, а потім до невеликого живота. За кадром чути, як Райан у цей момент питав: "Нова, що ти робиш?", "Ти захищаєш?".

У соціальних мережах ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів. Усі вони були зворушені реакцією собаки.

"У моєї подруги відбулася схожа історія. Її собака дізнався про вагітність раніше, ніж уся родина. Пізніше ветеринар розповів, що собаки здатні вловлювати по запаху зміни у тілі вагітної жінки".

"Мій лабрадор майже не відходив від мого живота, коли я була вагітна! Захищав".

"Чудове відео! Нова дивиться на вас із такою любов'ю".

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Дивіться відео: як домашній улюбленець відреагував на вагітність господарки