Господар Райан виклав у тікток відео зі зворушливою реакцію домашнього улюбленця на вагітність його дружини Стефані.
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Жінка сиділа на дивані, коли Нова підійшла та почала ніжно притискатися спочатку до її чола, а потім до невеликого живота. За кадром чути, як Райан у цей момент питав: "Нова, що ти робиш?", "Ти захищаєш?".
У соціальних мережах ролик переглянули понад 3 мільйони користувачів. Усі вони були зворушені реакцією собаки.
- "У моєї подруги відбулася схожа історія. Її собака дізнався про вагітність раніше, ніж уся родина. Пізніше ветеринар розповів, що собаки здатні вловлювати по запаху зміни у тілі вагітної жінки".
- "Мій лабрадор майже не відходив від мого живота, коли я була вагітна! Захищав".
- "Чудове відео! Нова дивиться на вас із такою любов'ю".
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