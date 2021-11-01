Хозяин Райан выложил в тикток видео с трогательной реакцией домашнего любимца на беременность его жены Стефани.

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Женщина сидела на диване, когда Нова подошла и начала нежно прижиматься сначала к ее лбу, а затем к небольшому животу. За кадром слышно, как Райан в этот момент спрашивал: "Нова, что ты делаешь?", "Ты защищаешь?".

В социальных сетях ролик просмотрели более 3 миллионов пользователей. Все они были тронуты реакцией собаки.

"У моей подруги произошла похожая история. Ее собака узнала о беременности раньше, чем вся семья. Позже ветеринар рассказал, что собаки способны улавливать по запаху изменения в теле беременной женщины".

"Мой лабрадор почти не отходил от моего живота, когда я была беременна! Защищал".

"Великолепное видео! Нова смотрит на вас с такой любовью".

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Смотрите видео: как домашний любимец отреагировал на беременность хозяйки​