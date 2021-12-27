Природа постаралася: 10 тварин із дуже оригінальною зовнішністю – яскраві фото

Ці домашні улюбленці справді унікальні, адже мають незвичне забарвлення, зайві пальчики або дивовижні очі. Дивіться цікаві фото домашніх тваринок.

Ми точно знаємо, що для люблячих господарів кожен улюбленець — єдиний і найкращий. Але над цими котами, собаками й коровами природа особливо постаралася.

Актуально Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Дволикий собака



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Шапочка для вушок



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Кумедний "відбиток" на язиці



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У цього котика є зайві пальчики



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Кіт із сердечком на лапах



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Кінь з вражаючим забарвленням

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Кіт зі стрілочкою в цікавому місці



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Цифра 7 на голові теляти



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А цей котик має білі плямки через вітиліго



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Миле цуценя з "лапкою" на носі



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