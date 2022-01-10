Прирівняли до дітей: в Іспанії будуть враховувати інтереси тварин під час розлучень
Джерело:El Pais
Домашніх улюбленців в Іспанії визнали розумними істотами. Відтепер тварин не можна так просто забрати у власника в разі розлучення.
Суди будуть обов'язково враховувати добробут тварин, якщо сімейна пара розлучатиметься. Простіше кажучи, суд буде вирішувати, з ким залишиться улюбленець.
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Як працює новий закон
В Іспанії тварини більше не мають статус об'єкта. Відтепер їх не можна вилучити, покинути, погано поводитися або насильно розлучити з одним із власників.
Навіть якщо власники приймають рішення розірвати шлюб, домашній улюбленець має право бачитися з обома із них. Колишнє подружжя має спільно опікуватися тваринами. Суд може зобов'язати обох людей розділяти витрати на тварину тощо.Подбайте про здоров'я вашого домашнього улюбленця разом із високоякісним харчуванням від Purina®, що стане відмінною основою його щоденного раціону.
При цьому неважливо, це домашні тварини чи дикі.
Якщо з'ясується, що хтось із подружжя знущався з тварини, йому можуть заборонити бачитися із власними дітьми за рішенням суду.
Також звірів відтепер можна вносити до заповіту.
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Як працює зоозахисний закон в Україні
- В Україні набув чинності зоозахисний закон №2351. Він посилює кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.
- У законі також прописані правила вигулювання тварин та вимоги до власників: наприклад, тварин не можна залишати замкненими у салоні авто або прив'язаними біля магазину.
- Також закон забороняє дарувати тварин як призи та фотографуватися з ними за гроші.
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