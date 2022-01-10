Суды будут обязательно учитывать благополучие животных, если семейная пара будет разводиться. Проще говоря, суд будет решать, с кем останется любимец.

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Как работает новый закон

В Испании животные больше не имеют статус объекта. Отныне их нельзя изъять, покинуть, плохо относиться к ним или насильственно разлучить с одним из владельцев.

Даже если хозяева принимают решение расторгнуть брак, домашний любимец имеет право видеться с обоими из них. Бывшие супруги должны совместно заниматься животными. Суд может обязать обоих людей разделять расходы на животное и так далее.

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При этом не важно, это домашние животные или дикие.

Если выяснится, что кто-то из супругов издевался над животным, ему могут запретить видеться с собственными детьми по решению суда.

Также зверей теперь можно вносить в завещание.

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Как работает зоозащитный закон в Украине

В Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351. Он ужесточает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В законе также прописаны правила выгуливания животных и требования к владельцам: например, животных нельзя оставлять запертыми в салоне авто или привязанными к магазину.

Закон также запрещает дарить животных в качестве призов и фотографироваться с ними за деньги.