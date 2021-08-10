Обпік усі 4 лапки: бідолашного ведмедика врятували на пожежі у Каліфорнії

У Каліфорнії від початку серпня вирують страшні лісові пожежі, що знищують домівки тисяч диких тварин. Полум'я невблаганне і у його небезпечний полон часто потрапляють дикі невинні тварини.

Так сталося і з крихітним ведмежам, якого вогнеборці дивом змогли врятувати. Малюк попік собі усі 4 лапи і був страшенно наляканий.

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Врятований у Каліфорнії ведмедик

Малюка знайшов простий мешканець будинку у районі, де спалахнула пожежа. Він помітив ведмежа і зателефонував до центру допомогу. Дитинча намагалося вилізти на дерево, але не змогло через свої рани. По нього приїхали рятувальники і передали зоозахисній організації.



Ведмедик у центрі порятунку тварин / Скриншот з відео

Ведмедику приблизно 6 місяців, про долю його матері наразі нічого не відомо. Зараз його лікують у центрі дикої природи, що розташований на озері Тахо. Він має власну кімнатку із колесом для гойдання, м'якими меблями для спання та розваг.

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Представники служби охорони дикої природи назвали молодого ведмедика Тамарак. Таке ім'я має пожежа, яка спалахнула у лісах гірського масиву Сьєрра-Невада біля озера Тахо і потрапила в Неваду.

Усі його обпечені лапки наразі перемотані бинтами. Через це малюк змушений пересуватися на ліктях. Втім, він вже йде на поправку і загрози його життю немає.

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Малий буде жити у лікувальному центрі усю зиму. Відтак, навесні, його випустять на волю, попередньо адаптувавши до нових умов.

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