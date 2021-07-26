Породи котів, які живуть найдовше: фото і опис

Коти часто є довгожителями і можуть тішити своїх господарів по 12 – 15 років. Втім, для деяких порід вік у понад 15 років є однією з характерних особливостей порід.

Підрахувавши середню тривалість життя, ветеринари зібрали список порід, які живуть найдовше. Звісно, немає жодних гарантій того, що кішка із цього списку доживе до 20 років. Усе тому, що не порода є визначальним фактором довгого життя, а догляд і харчування.

Цікаво Purina Graduate Program: як стати фахівцем у сфері ветеринарії та бізнесу

Вік тварини: які фактори є головними

Якісне харчування, адекватні фізичні вправи та регулярні оздоровчі перевірки дозволять збільшити тривалість життя кота. Не існує специфічних для породи характеристик тієї чи іншої породи, які роблять їх більш "живучими" котами.

Деякі породи схильні до більших проблем зі здоров'ям, що може скоротити життя кота. І навпаки, змішані породи можуть мати більше шансів.



Порода не є визначальною рисою довголіття / Фото з Unsplash

Дізнайтеся Як підготуватися до вакцинації кота і чому її обов'язково робити: пояснює ветеринарка

Породи-довгожителі

Сіамські коти

Виходець із Таїланду – це прекрасна порода котів, яка століттями захоплювала людей. Деякі сіамські коти схильні до стоматологічних та дихальних захворювань, але в іншому, порода не має значних проблем зі здоров'ям. Середня тривалість його життя становить від 12 до 20 років.



Сіамські коти можуть дожити до 20 років / Фото з Unsplash

Бірманський кіт

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут

Бірманська кішка – грайлива, соціальна та авантюрна. Хоча порода, як правило, здорова, бірманці мають схильність до деформацій черепа, а також глаукоми. Незважаючи на ці недоліки, середня тривалість життя бірманців становить від 16 до 18 років.



Бірманська кішка – теж довгожитель / Фото з Unsplash

Саванна

Кішка саванна – це родич дикого африканського сервала і домашньої кішки. Ця порода рекомендована лише досвідченим господарям. Незважаючи на те, що вони не повністю одомашнені, кішки саванни можуть бути доброзичливими до людей. Але вони, як правило, мають непередбачуваний, активний і сміливий темперамент. Гібридна порода, як правило, здорова і має середню тривалість життя від 12 до 20 років.



Прародич саванни – дикий кіт сервал / Фото з Unsplash

Єгипетська мау

Це прекрасна кішка з характерною плямистою шерстю. Як правило, цим котам комфортно з людьми, вони є невід'ємною частиною сім’ї та сподіваються, що з ними будуть добре поводитися. Хоча деякі коти із цієї породи схильні до серцевих захворювань, середня тривалість життя породи становить 12 – 15 років.



Плямиста єгипетська мау / Фото з pixabay

Регдол

Регдол – це спокійні коти, що люблять оточення і хочуть слідувати за господарями всюди. Порода, як правило, здорова, але деякі коти схильні до каменів у сечовому міхурі та серцевих захворювань. Середня тривалість життя становить близько 15 років і більше.



Пухнаста кішка породи регдол / Фото з Unsplash

Балійська кішка

Імовірно, балійці виникли як спонтанна, довгошерста мутація сіамців. Єдина суттєва різниця між двома породами – довжина шерсті: у балійців вона значно довша і пухнастіша. Як і сіамські, ці коти привітні, енергійні та балакучі. Середня тривалість життя породи становить близько 12 – 20 років.



Балійська кішка – "пухнастий варіант" сіамця / Фото з Unsplash

Російська блакитна

Це тиха і досить стримана кішка, яка, як правило, ласкава до своєї сім'ї, втім не набридлива і досить самостійна. Порода схильна до каменів у сечовому міхурі та проблем з очима, але середня тривалість її життя становить від 15 до 20 років.



Російська голуба любить оточення, але без "перебору" / Фото з Unsplash

Сфінкс

Ці голі коти вимагають ретельнішого догляду. Життя без шерсті означає, що цим улюбленцям часто потрібно одягати щось, щоб зігрітися в прохолодну погоду. До того ж їх потрібно протирати, щоб видалити надлишки жиру зі шкіри.



Сфінкси потребують ретельного догляду, але є довгожителями / Фото з Unsplash

Порода схильна до серцевих захворювань, неврологічних проблем та шкірних хвороб. Але середня тривалість життя становить від 10 до 15 років.

Більше про цих котів Сфінкс: що відомо про лисих котів, історія породи і головні особливості

Усі експерти сходяться на думці, що спільність №1 у всіх довгожителів –. Кішки, яким дозволено кочувати на вулиці, піддаються більшому ризику наїздів машин, бійкам з конкурентами та хворобам. Домашні коти, яких випускають на вулицю, мають найкоротший термін життя – в середньому лише 2 – 5 років.