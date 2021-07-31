Попри контрацепцію: у Британії червона панда народила двійню

У Британії самка червоної панди народила двійню. Це трапилось у парку дикої природи Curraghs.

Парк розміщений в селищі Белеф, що на острові Мен в Ірландському морі. Немовлята народились, попри плани парку.

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У Британії народились рідкісні червоні панди

Двійнята червоної панди народились неочікувано для наглядачів парку, тому що їхній матері встановили гормональний контрацептивний імплант. Адже цього року батьків панд не планували для розведення.

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У парку це поповнення назвали "великим сюрпризом".

Оскільки Куш і Сара спарювалися минулого року, то цього року була не їхня черга. Та, схоже, у них були інші плани,

– розповіли у парку.

Також пояснили, що протизаплідні препарати інколи дають збій. Наразі у Curraghs живуть 3 панди. Міжнародний союз охорони природи відніс тварин до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення.

За останні 50 років їхня кількість у дикій природі зменшилась на 40%.

"Не дивлячись на те, що вони перебувають під загрозою зникнення, кількість місць для тварин у парку обмежена, це пов'язано з генетикою, а не з чисельністю тварин", – заявили у парку.



Червона панда народила дитинчат у Британії, попри контрацепцію / Фото Pexels

Додали також, що наразі невідомо, хто народився – хлопчики чи дівчатка. Проте згодом дитинчат планують переселити до консерваційного центру в Бірмінгемі.

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