Понад 12 годин у відкритому океані: як дельфіни врятували жінку

Женщина провела в 18-градусном океане около 12 часов. Ей удалось спасти только благодаря плавающим рядом дельфинам.

Викладач університету, якого звати Хосров Хосравані, тільки нещодавно отримав права на управління яхтою. Того дня він здійснював морську подорож разом із друзями з Марина дель Рей до пляжу Парадайз-Коув.

Цікаво Піклуватися про планету, людей та тварин: важливі продуктові зобов'язання компанії Purina®

Під час мандрівки у відкритому океані він побачив зграю дельфінів, які кружляли на одному місці, привертаючи увагу. Коли Хосров підплив до них ближче, виявив у воді жіночу руку.

Якби не дельфіни, я б ніколи не побачив цієї жінки, якій залишалося жити лише кілька хвилин, – пригадав Хосров.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Чоловік зазначив, що перед відправкою, він провів друзям інструктаж з безпеки. "Я їм сказав, що зазвичай ці навички не знадобляться на практиці, але їх треба знати. А за 30 хвилин їм усім довелося згадати те, чого я їх навчав", — додав Хосров.



Хосров Хосравані / Фото Daily Mail​

Читайте також Слониха допомогла своїй сліпій няні знайти їжу: зворушливе відео

Оголену жінку дістали із води. Вона була знесилена й замерзла настільки, що не могла рухатися і говорити. Потерпілу вкутали у теплі ковдри та зв'язалися з рятувальниками.

Через 7 хвилин прибула команда, яка забрала жінку на берег. Виявилося, що американку підхопила течія, коли вона вночі вирішила покупатися сама.