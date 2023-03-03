25 мертвих овець виявив власник на полі Білоцерківщини

Як розповіли правоохоронці, 2 березня, о 14:00, до поліції звернувся 63-річний власник тварин. Господар заявив, що його отару нібито загризли сусідські собаки.

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Чоловік повідомив про те, що сусідські собаки загризли отару його овець в полі села Шкарівка.

Поліціянти на місці події з'ясовують обставини загибелі 25 овець у полі.

У полі на Київщині виявили кілька десятків мертвих овець / Фото Поліція Київської області

На Дніпропетровщині під ворожий обстріл потрапила ферма

Російські окупанти обстрілюють українські мирні міста, вбиваючи людей. Під удар потрапляють і тварини.

Так, 1 березня російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, ворог влучив у фермерське господарство. В результаті загинуло вісім корів, ще п'ятеро поранено.

Поліцейські покарали франківку, яка жорстоко поводилася з єнотом

22 лютого в мережі з'явилося відео, на якому франківка жорстоко поводилася з єнотом. Вона помістила бідолашну тварину у сушильну машинку та увімкнула її на декілька секунд.