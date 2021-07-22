Показали, що думають про людей: кумедні фото емоцій домашніх тварин

Іноді на морді наших улюбленців написані суто людські емоції. Тварини демонструють своїм власникам і радість, і образу, й сум або нудьгу – залишається тільки робити кумедні фото.

Інколи домашні улюбленці стають такими нахабними, що на це неможливо не розсердитися. Але все одно ми любимо своїх тваринок і пробачаємо їм навіть найбезглуздіші витівки.

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Коли кішку попросили звільнити дитячий стільчик



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Правда, я молодець?



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Показав, що думає про пазли



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Цей песик легко втомлюється



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Кішка натякнула, що теж хоче снідати



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Сумує, бо коробочка надто маленька



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Тільки не чистити вуха



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Я точно можу цим гратися?



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Кішка й нове цуценя придивляються одне до одного

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа.щоб задовольнити усі потреби тварин.



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Дякую, що ти в мене є



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А ми точно не їдемо до ветеринара?



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Ого, які смаколики



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