Показали, що думають про людей: кумедні фото емоцій домашніх тварин
22 липня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:Animalchannel
Іноді на морді наших улюбленців написані суто людські емоції. Тварини демонструють своїм власникам і радість, і образу, й сум або нудьгу – залишається тільки робити кумедні фото.
Інколи домашні улюбленці стають такими нахабними, що на це неможливо не розсердитися. Але все одно ми любимо своїх тваринок і пробачаємо їм навіть найбезглуздіші витівки.
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