Подавали сигнали SOS під ліжком: на Закарпатті рятувальники винесли з вогню цуценят
Джерело:фейсбук ДСНС України
Під час гасіння пожежі в одному із будинків на Закарпатті рятувальники дивом помітили в будинку цуценят. Вогнеборці дістали малюків та винесли їх з палаючої оселі.
Рятувальники працювали в охопленому вогнем будинку. Цуценят почули випадково – вони слабенько подавали сигнал "SOS".
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Малюки забилися під ліжко, де їх точно не побачили б серед клубів диму. Але їм пощастило і відважні вогнеборці винесли з дому усіх чотирьох.
Дякуємо вам, наші найкращі у світі рятувальники,
– коментують вчинок у прес-службі ДСНС.
Як повідомили працівники служби у коментарях, мама малюків також перебуває у безпеці – вся хвостата родина врятована.
Рятувальник із песиками / Фото з фейсбуку ДСНС України
Користувачі мережі також відреагували на порятунок малюків:
- "Молодці! Кожне життя цінне".
- "Найкращі".
- "Так, захист слабких, справа сильних".
- "Дякуємо вам, наші герої".
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