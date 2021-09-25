Пітбуль вважає себе котом: любить сидіти на холодильнику і не гавкає
Джерело:Daily Paws
Фразеологізм "Сваряться як кіт з собакою" давно спростували численні зіркові песики і котики, що стали кращими друзями. Один із них – пітбуль Мако – взагалі настільки здружився зі своїми котами, що став переймати їхню поведінку.
Так пітбуль обожнює сидіти на підвищеннях і спостерігати за людьми, наче він кіт. Відповідні відео його господарі виклали у тікток і зробили його популярним.
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Пітбуль на холодильнику
У тіктоці профіль Мако, який думає, що він кіт, має понад 16 мільйонів вподобань. Відео з його незворушним позуванням на холодильнику часто потрапляють у рекомендації і стають вірусними.
Хазяйки Мако Бетані і Саманта колись взяли його з притулку. Вони припускають, що песик до того, як потрапити у їхній дім, жив із котами. Найімовірніше, саме там він навчився слідувати їхнім діям.
Ще одна особливість Мако – він не гавкає та дуже любить котячі солодощі та іграшки. Дівчата не дивуються його уподобанням і не намагаються "перевиховати". Схоже, вони навіть дуже люблять його дивакуваті звички.
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Чому коти люблять сидіти на висоті
Джерело: The Spruce
- Коти беззаперечно люблять сидіти на вікнах і балконах, спостерігаючи за "малим" життям. Така поведінка прописана у їхньому генетичному коді і є інстинктивною.
- Вони одночасно хижаки для мишей, птахів, кроликів та інших дрібних тварин, а також здобич – для великих тварин.
- Вища точка огляду не лише дає кішкам кращий погляд на потенційну здобич, але також дає їм певний захист від більших тварин.
- У домах з кількома дорослими кішками лежання у найвищих точках може бути певним символом статусу. Кішку з найкращою точкою огляду зазвичай вважають домінантною.