Біолог НАНЦ Артем Джулай пояснив, що у воді на пінгвінів чатують хижаки, тому якщо вони кинуться за їжею всі разом, то менший ризик загибелі для птаха.

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За словами біолога, нерідко пінгвіни підштовхують один одного стрибнути першим у воду. Адже перший "сміливець" найбільше ризикує стати жертвою. Тому іноді вони можуть тупцювати на березі до пів години, доки найхоробріший пірне в океан. Тоді за ним масово кидаються інші.

Дивіться відео: як пінгвіни "маршували" до води

Проте у воді пінгвіни часто намагаються врятувати свого товариша, який потрапив до пащі леопарда. Для цього вони починають "навертати" кола біля хижака, щоб він розчепив щелепу, прагнучи захопити ще одну здобич.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Допис Національного антарктичного наукового центру

Чому пінгвіни ходять до океану строєм?

Кілька разів на добу наші полярники спостерігають цікаву картину: як пінгвіни організованими шеренгами "марширують" до океану, щоб поласувати крилем. Чому вони завжди роблять це гуртом?

Таке запитання ми поставили біологу НАНЦ Артему Джулаю й отримали цікаве пояснення.

У воді на пінгвінів чатують хижаки: частіше морські леопарди, рідше косатки. Якщо кинутися за їжею гуртом, то ризик для кожного птаха менше, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард вхопить когось одного, інші спокійно поїдять крилю.

Більше того: нерідко пінгвіни підштовхують одне одного стрибнути першим у воду, адже перший «сміливець» найбільше ризикує стати жертвою. Тому іноді вони можуть тупцювати на березі до пів години, доки найхоробріший пірне в океан. Тоді вже за ним масово кидаються інші.

Цікаво, що у воді пінгвіни часто намагаються врятувати свого товариша, який потрапив до пащі леопарда. Для цього вони починають «навертати» кола біля хижака, щоб він розчепив щелепу, прагнучи захопити ще одну здобич.

Ось таке цікаве еволюційне пристосування. Дякуємо за відео Олександру Надточію, метеорологу 26-тої УАЕ.

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