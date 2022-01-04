Тваринка з'явилася на світ 4 січня, відтак стала першим "новонародженим" зоопарку у 2022 році. Малюк вже став на ніжки та гуляє вольєром разом з іншими членами стада.
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Малюк лами у вольєрі / Фото Суспільне Одеса
Народила малюка лама Лайма, яка з'явилася на світ під час карантину у 2020 році,
– розповів директор зоопарку Ігор Бєляков.
Цьогоріч приплід з'явився рано
Зазвичай малюки у зоопарку з'являються наприкінці січня. Цьогоріч лами потішили приплодом одразу після Нового року.
Так виглядає маленька лама / Фото Одеса Online
Ламеня почувається добре, малюк здоровий і вже щодуху бігає вольєром.
А батько дитинчати став агресивним після появи малюка. Від цього страждають відвідувачі – самець часто плюється в них.
Стать ще невідома
Стать ламеняти ще невідома. Працівники зоопарку поки не підходять до новонародженого, тому не можуть сказати, самець це чи самиця. Також не знають і вагу малюка.
Працівники зоопарку ще не підходили до малюка / Фото Одеса Online
Маленька лама зростатиме досить швидко. 4 – 5 місяців вона їстиме молоко, а потім перейде на інші корми. Зараз в зоопарку мешкає 6 дорослих лам та новонароджене ламеня.
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Наприкінці 2021 року в зоопарку було ще одне поповнення. Тоді народився малюк зебри Гранта. Дитинча підростає, добре почувається та має хороший настрій.
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