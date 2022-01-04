Тваринка з'явилася на світ 4 січня, відтак стала першим "новонародженим" зоопарку у 2022 році. Малюк вже став на ніжки та гуляє вольєром разом з іншими членами стада.

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Малюк лами у вольєрі / Фото Суспільне Одеса

Народила малюка лама Лайма, яка з'явилася на світ під час карантину у 2020 році,

– розповів директор зоопарку Ігор Бєляков.

Цьогоріч приплід з'явився рано

Зазвичай малюки у зоопарку з'являються наприкінці січня. Цьогоріч лами потішили приплодом одразу після Нового року.



Так виглядає маленька лама / Фото Одеса Online

Ламеня почувається добре, малюк здоровий і вже щодуху бігає вольєром.

А батько дитинчати став агресивним після появи малюка. Від цього страждають відвідувачі – самець часто плюється в них.

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Стать ще невідома

Стать ламеняти ще невідома. Працівники зоопарку поки не підходять до новонародженого, тому не можуть сказати, самець це чи самиця. Також не знають і вагу малюка.



Працівники зоопарку ще не підходили до малюка / Фото Одеса Online

Маленька лама зростатиме досить швидко. 4 – 5 місяців вона їстиме молоко, а потім перейде на інші корми. Зараз в зоопарку мешкає 6 дорослих лам та новонароджене ламеня.

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Наприкінці 2021 року в зоопарку було ще одне поповнення. Тоді народився малюк зебри Гранта. Дитинча підростає, добре почувається та має хороший настрій.

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