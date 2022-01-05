Биолог НАНЦ Артем Джулай объяснил, что в воде пингвинов подстерегают хищники, поэтому если они бросятся за едой все вместе, то меньший риск гибели для птицы.
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По словам биолога, нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть первым в воду. Ведь первый "храбрец" больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый нырнет в океан. Тогда за ним массово бросаются другие.
Смотрите видео: как пингвины "маршировали" к воде
Однако в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают "навертывать" круги возле хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.
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Сообщение Национального антарктического научного центра
Почему пингвины ходят к океану строем?
Несколько раз в сутки наши полярники наблюдают интересную картину: как пингвины организованными шеренгами "маршируют" в океан, чтобы полакомиться крилем. Почему они всегда делают это вместе?
Такой вопрос мы задали биологу НАНЦ Артему Джулаю и получили любопытное объяснение.
В воде пингвинов подстерегают хищники: чаще морские леопарды, реже косатки. Если броситься за едой оптом, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку. Ведь пока леопард схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят крилю.
Более того: нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть первым в воду, ведь первый «храбрец» больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый ныряет в океан. Тогда уже за ним массово бросаются другие.
Интересно, что в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают "навертывать" круги у хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.
Вот такое интересное эволюционное приспособление. Спасибо за видео Александру Надточию, метеорологу 26-й УАЭ.
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