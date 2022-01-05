Биолог НАНЦ Артем Джулай объяснил, что в воде пингвинов подстерегают хищники, поэтому если они бросятся за едой все вместе, то меньший риск гибели для птицы.

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По словам биолога, нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть первым в воду. Ведь первый "храбрец" больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый нырнет в океан. Тогда за ним массово бросаются другие.

Смотрите видео: как пингвины "маршировали" к воде

Однако в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают "навертывать" круги возле хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Сообщение Национального антарктического научного центра

Почему пингвины ходят к океану строем?

Несколько раз в сутки наши полярники наблюдают интересную картину: как пингвины организованными шеренгами "маршируют" в океан, чтобы полакомиться крилем. Почему они всегда делают это вместе?

Такой вопрос мы задали биологу НАНЦ Артему Джулаю и получили любопытное объяснение.

В воде пингвинов подстерегают хищники: чаще морские леопарды, реже косатки. Если броситься за едой оптом, то риск для каждой птицы меньше, чем если они будут питаться в одиночку. Ведь пока леопард схватит кого-нибудь одного, другие спокойно поедят крилю.

Более того: нередко пингвины подталкивают друг друга прыгнуть первым в воду, ведь первый «храбрец» больше всего рискует стать жертвой. Поэтому иногда они могут топтаться на берегу до получаса, пока самый храбрый ныряет в океан. Тогда уже за ним массово бросаются другие.

Интересно, что в воде пингвины часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда. Для этого они начинают "навертывать" круги у хищника, чтобы он расцепил челюсть, стремясь захватить еще одну добычу.

Вот такое интересное эволюционное приспособление. Спасибо за видео Александру Надточию, метеорологу 26-й УАЭ.

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