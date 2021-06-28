Підкинули на подвір'я: як в США рятують велетенську свиню – фото

Тваринку на прізвисько Кекс знайшли у Лас-Вегасі. Свиню залишили у дворі житлового будинку в клітці для собак. Надворі тоді була страшенна спека.

Зараз про життя та здоров'я Кекса піклуються представники благодійної організації The Animal Foundation. Тварину мучить зайва вага та чимало проблем зі здоров’ям.

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Кекс важить близько 80 кілограмів. Також він мав зарослі копита й хворі вуха.

Товсту свиню посадили на дієту. Тепер Кекс їсть менше їжі, а ще – шукає нового господаря.

Коли Кекс схудне, він зможе гуляти й насолоджуватися життям. Новому власнику доведеться приділити свині чимало любові й ретельно за нею доглядати, щоб тваринка остаточно "стала на ноги".

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