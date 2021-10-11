Підійдуть для квартири: 10 великих порід собак, які не линяють

Шерсть собаки у квартирі може стати грандіозною проблемою. Деякі песики линяють протягом усього року, інші ж переживають період активної линьки навесні та восени. В будь-якому випадку, шерсть становить значну проблему і потребує регулярного прибирання.

Однак існують породи собак, які не линяють. Такі песики є й серед великих порід. Якщо ви завжди мріяли про великого чотирилапого друга, але не наважувалися брати його у квартиру через шерсть, ознайомтеся із цим переліком великих собак, які не линяють.

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Шолоіцквінтлі



Собака породи шолоіцквінтлі / Фото Freepick

Шолоіцквінтлі є однією із найстаріших порід собак. Їх вивели у Південній Америці понад 3000 років тому. Шоло бувають різних розмірів, у тому числі є великий підвид породи.

Собаки цієї породи не мають шерсті. Деякі представники можуть мати невелику кількість жорсткої шерсті на голові, лапах та кінчику хвоста. Оскільки шоло є голими, їх потрібно одягати у холодну та вологу погоду.

Комондор



Собака породи комондор / Фото hvost.news

Породу комондор вивели в Угорщині. Ці песики із вражаючою зовнішністю допомагали пасти худобу. Такий зовнішній вигляд дозволяв собакам злитися з отарою овець і бути непомітними для хижаків.

Їх довга біла шерсть закручується у своєрідні дреди, які не линяють. Однак шкіра й хутро песиків потребують неабиякого догляду, щоб залишатися здоровими й чистими.

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Різеншнауцер



Собака породи різеншнауцер / Фото Getty Images

Найбільший з 3 шнауцерів: до цього підвиду входять цвергшнауцер, мітельшнауцер та різеншнауцер. Порода була виведена у Німеччині. Цих псів використовували як для випасання худоби, так і для охорони. Зараз шнауцерів вважають службовими собаками. Втім, пес цієї породи може бути й собакою-компаньйоном.

Собаки цієї породи мають тверду, жорстку шерсть. Двічі на рік їх потрібно водити на спеціальні грумінгові процедури – тримінг, а також вичісувати жорсткою щіткою.

Ердельтер'єр

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця



Собака породи ердельтер'єр / Фото Getty Images

Цих собак називають "королями тер'єрів" через великі розміри. Ердельтер'єри – чудові мисливці. У Великій Британії, на батьківщині цієї породи, ерделів використовували для захисту міст від пацюків.

Шерсть ердельтер'єра досить коротка й жорстка. Вона не линяє, але, як і в випадку з різеншнауцерами, потребує стрижки й тримінгу 3 – 4 рази на рік. Також можна розчісувати ердельтер'єра щіткою, щоб шерсть не заплутувалася.

Афганський хорт



Собака породи афганський хорт / Фото Getty Images

Ці ефектні собаки походять з гірських регіонів Азії. Їх використовували для полювання. Завдяки своїй оригінальній зовнішності афганські хорти були вірними друзями знаті.

Шерсть цих собак нагадує волосся. У них немає підшерстку, що линяє. Однак "волосся" хортів потребує регулярного догляду: їх потрібно купати з кондиціонером й розчісувати.

Бріар



Собака породи бріар / Фото Getty Images

Бріари родом з Франції. Там вони пасли худобу та оберігали житло свого власника від злодіїв. Бріари – великі та могутні собаки, які полюбляють прогулянки й ігри.

Шерсть бріара дуже довга та досить груба. Вона має чудові водовідштовхувальні властивості й захищає собаку від вологи та бруду. Бріари майже не линяють. Однак густа й груба шерсть потребує регулярного купання та вичісування. На ці процедури може піти до кількох годин на тиждень.

Ірландський водяний спанієль



Собака породи ірландський водяний спанієль / Фото Getty Images

Цих песиків використовують для полювання. Завдяки густій шерсті вони без проблем дістають здобич із холодної води та приносять господарю. Характерною особливістю ірландського водяного спанієля є густа, чорна, кучерява шерсть, яка вкриває усе тіло, крім хвоста. Хвіст цих песиків завжди гладкий. Через цю характерну особливість песиків почали називати "Крисячий хвіст-спанієль".

Шерсть водяних спанієлів не линяє. Її вважають гіпоалергенною. Однак вони потребують регулярної стрижки, купання та вичісування, щоб виглядати якнайкраще.

Стандартний пудель



Собака породи стандартний пудель / Фото Getty Images

Стандартний пудель є найбільшим представником породи. Ці песики характеризуються високим рівнем інтелекту, вони легко піддаються дресируванню й можуть бути компаньйонами для дітей та літніх людей.

Шерсть пуделів не линяє та є гіпоалергенною, але вона дуже швидко росте. Пуделя потрібно стригти раз на 1 – 2 місяці, а також регулярно купати та розчісувати. Довга шерсть пуделів дає поле для експериментів: цих песиків можна стригти різними креативними способами.



Креативна стрижка пуделя / Фото American Kennel Club

Португальський водяний собака



Португальський водяний собака / Фото Getty Images

Ці красиві собаки протягом сотень років допомагали португальським морякам. Вони стрибали з човна на човен, доставляючи повідомлення, діставали порвані сітки й навіть допомагали заганяти у сітку рибу.

У цієї породи дуже густа шерсть, що захищає їх від холодної води. Песики не линяють, а їх шерсть вважають гіпоалергенною. Португальські водні собаки можуть мати чорне або коричневе з білим забарвлення.

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Французький жорсткошерстий пойнтер



Собака породи французький жорсткошерстий пойнтер / Фото Getty Images

Собака мисливської породи. Цих пойнтерів вивели у Нідерландах. Зараз їх активно використовують для полювання на птахів.

Жорсткошерсті пойнтери мають пряму, густу двошарову шерсть. Вона не линяє, але потребує регулярного вичісування – принаймні раз на тиждень.